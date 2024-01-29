RAMS Başakşehir flaş ayrılığı açıkladı

RAMS Başakşehir, Cemali Sertel'in Hatayspor'a kiralandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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RAMS Başakşehir flaş ayrılığı açıkladı
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29 Ocak 2024 23:17
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 24 yaşındaki Cemali Sertel'i sezon sonuna kadar Atakaş Hatayspor'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cemali Sertel, sezon sonuna dek Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Genç sol bek, RAMS Başakşehir formasıyla bu sezon ligde 10 maçta forma giyerken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada süre aldı.

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