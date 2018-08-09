Ramil Guliyev, Avrupa şampiyonu!

Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre erkekler finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 19.76'lık derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.



Milli atlet Ramil Guliyev, kendisine ait 19.88'lik Türkiye rekorunu 19.76'ya indirdiği tarihi finalde Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 28 yaşındaki atlet, iki yıl önce Avrupa ikincisi olduğu bu dalda bu kez zirveye çıkmayı başardı.

200 metre erkekler finalinde 6 numaralı kulvarda yarışan Ramil Guliyev, 19.76 ile finişe ilk sırada ulaştı. Milli yıldız böylece Türkiye rekorunu 0.12 saniye geliştirirken, Konstantinos Kenteris'e ait 2002'den kalma şampiyona rekorunu da 19.85'ten 19.76'ya indirdi. Guliyev'in bu derecesi, Avrupa'da tüm zamanlarda Pietro Mennea'nın rekorundan sonra en hızlı ikinci derece oldu.



FENERBAHÇE'DEN TEBRİK



Öte yandan Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev'in takımı Fenerbahçe Spor Kulübü de milli atleti büyük başarısından dolayı tebrik etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalinde piste çıkan Fenerbahçeli Milli atletimiz Ramil Guliyev yarışı 19.76'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Ülkemizi ve camiamızı bir kez daha gururlandıran başarılı sporcumuz Ramil Guliyev'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.