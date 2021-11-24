Raiola'dan Haaland için açıklama!

Menajer Mino Raiola, Erling Haaland için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Raiola'dan Haaland için açıklama!
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24 Kasım 2021 18:44
Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için, menajeri Mino Raiola'dan açıklama geldi.

Raiola, "Haaland, İspanya'yı ve oradaki evini çok seviyor, orası kesin. Ancak gelecek yıl nerede oynayacağını söylemek için şu an erken." dedi.

Öte yandan İspanyol AS gazetesi ise; Mino Raiola'nın, genç forvet için yıllık 35 milyon euro maaş beklentisinde olduğunu aktardı.

Transferde adı Real Madrid ile anılan 21 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon, sözleşmesindeki özel madde nedeniyle 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan ayrılabilecek.


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