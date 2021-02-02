Rahmi Vardı: 'Fenerbahçe'yi sahadan sildik ama yenildik!'

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu.



Tek kale oynamalarına rağmen galibiyet alamadıklarını kaydeden Vardı, "Hatayspor, sahadan Fenerbahçe'yi silmesine rağmen mağlubiyetten kurtulamadı. Futbolun genlerinde bu var. Dediğimiz gibi Hatayspor, Süper Lig'e farklı bir hava getirdi. Bundan dolayı hakemleri, diğer oyuncuları suçlamıyoruz ama bariz bir penaltı olduğu görülüyor. Maalesef büyük takımlara karşı hakemlerimizin tedirginliği var, Anadolu takımlarına karşı ise rahatlığı var. Biz hakkımızı oynayarak alacağız." ifadelerini kullandı.



Boupenza'nın transferiyle ilgili de görüşleri sorulan Dİlmen, "Boupendza'ya Avrupa'dan 3 teklif vardı, biri Dinamo Kiev'di. 10 milyon euro ve bir oyuncusuyla ilgili ciddi manada teklifler devam ediyor ama biz oyuncumuzdan bu sezon faydalanmak istiyoruz, hizmet etmeye devam edecek. Hatayspor şöhretli oyuncularla olmayacak, şöhretli oyuncuları ortaya çıkaracak. Çıkış yakalamaya çalışan oyuncuları bulup getiriyoruz." dedi.







