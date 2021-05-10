Radamel Falcao'da Brezilya derbisi

Beşiktaş maçında bir gol atan ve sakatlığının ardından hızlı bir dönüş yapan Radamel Falcao, Brezilya'da aranan isim haline geldi. Flamengo ve Palmeiras'ın Kolombiyalı oyuncunun transferi için devreye girdiği belirtiliyor.

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Radamel Falcao'da Brezilya derbisi
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10 Mayıs 2021 13:03
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Beşiktaş maçında bir gol atan ve sakatlığının ardından hızlı bir dönüş yapan Radamel Falcao, Brezilya'da aranan isim haline geldi.

Brezilya'dan UOL'a göre, ülkenin en önemli iki takımı Flamengo ve Palmeiras, Kolombiyalı oyuncunun transferi için devreye girdi. Palmeiras ve Flamengo'nun sözleşme maliyetlerini düşürmek adına Galatasaray'a müzakere teklif ettikleri ve oldukça sıcak karşılandıkları iddia edildi.

Hem Rio hem de Sao Paulo ekipleri, Falcao'yu Türkiye'ye gelmeden önce de istemiş ancak yıldız futbolcu, Galatasaray'ı tercih etmişti.

2009 yılından bu yana Avrupa'da top koşturan Falcao, kıtadaki 250. golünü Beşiktaş filelerine gönderirken, bu sezon sarı kırmızılarda ise 17 maçta 9 gol ve 2 asiste ulaştı



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