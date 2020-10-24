Rachid Ghezzal'la 45 dakika

Beşiktaş'ta üç haftalık aranın ardından Denizlispor ile yapılacak maç öncesi sakatlık krizi devam ediyor. Siyah-beyazlılarda şu anda Ljajic, N'Koudou, Atakan Üner ve Hasic'in sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın sol kanatta oynatacağı isim için kara kara düşünürken, sakatlığını yeni atlatan ve düz koşulara başlayan Yeni transfer Rachid Ghezzal'a umut bağlamış durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik heyetin, "Oynaması riskli olur" raporuna rağmen Cezayirli oyuncuyla görüştü.



"45 DAKİKA OYNAYABİLİRİM"



Kendisini nasıl hissettiğini soran Sergen Hoca, "Sahaya çıkabileceğimi düşünüyorum ama en fazla 45 dakika oynayabilirim" cevabını aldı. Tecrübeli çalıştırıcının kadroya yeni katılan 28 yaşındaki oyuncuyu, maçın gidişatına göre riske edebileceği öğrenildi.



Öte yandan sol kanat için arayışlarını sürdüren 48 yaşındaki çalıştırıcının, sol bek Rıdvan ve santrfor Aboubakar'ın ardından takımın suskun golcüsü Güven Yalçın'ı da taktik çalışmalarda bu bölgede denemeye başladı.



