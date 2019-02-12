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Quaresma'nın geleceği belli oluyor!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş be Quaresma, kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Quaresma'nın geleceği belli oluyor!
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12 Şubat 2019 12:06
Beşiktaş'ta kart cezalısı Quaresma'nın cezası sona ererken Portekizli hakkındaki belirsizlik devam ediyor.

Transferde sadece ABD, Suudi Arabistan gibi seçenekleri kalan Q7 ayrılmak için tüm alacaklarının verilmesini şart koşarken bir anlaşma zemini sağlanabilmiş değil. Teknik direktör Şenol Güneş'in, kulüpteki geleceği muallakta kalan Q7'yi Malatya karşılaşmasında oynatıp oynatmayacağı da kesin değil.

Güneş bugün Quaresma ile özel olarak görüşecek ve futbolcusundan net bir yanıt isteyecek. Eğer Q7 kalmak isterse Güneş de planlarını bu şekilde kuracak.

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