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PSV'de Isimat Mirin kavgası

Beşiktaş'ın 350 bin euroluk düşük bir bonservisle Nicolas Isimat Mirin'i transfer etmesi PSV'de büyük tartışma çıkarttı. Yönetime ağır suçlamalar var.

Kaynak: Akşam
PSV'de Isimat Mirin kavgası
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22 Ocak 2019 08:23
PSV Eindhoven formasını 130 maç giyip, sadece savunmada değil, hücumda da 6 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunan Nicolas Isimat Mirin'in, Beşiktaş'a sadece 350 bin euroya satılmasına Hollanda'da büyük tepki var.

27 yaşındaki Fransız oyuncunun ilk maçta ortaya koyduğu performansı öven Hollanda basını, PSV'yi ise yerden yere vurdu.

Mirin'in sıradan bir oyuncu olmadığı ve daha önceki performansıyla bunu gösterdiği belirtilen yorumlarda, "O her zaman ideal bir oyuncu oldu. Fransız oyuncunun bu kadar kolay ve ucuz elden çıkartılması kesinlikle yanlıştı. Son maçta yenilen 2 gol de bunu gösteriyor" denildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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