PSG'de Pochettino yolcu! Masada iki isim: Zidane-Conte

Paris Saint Germain'de geleceği tartışılan teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Times'ta yer alan habere göre Fransız devinin, takımı ligde şampiyonluğa ulaştırmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısızlığın ardından Mauricio Pochettino'nun görevine son vermeye hazırlandığı belirtildi.



REKOR TAZMİNAT



Haberde Arjantinli çalıştırıcının sözleşmesinin fesih edilmesi halinde Pochettino ve ekibine yaklaşık 15 milyon euro tazminat ödemesi gerekeceği ifade edildi.



MASADAKİ İSİMLER ZIDANE-CONTE



Fransız devinin hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir menajer bulmak olduğu ve öncelikli olarak Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek için girişimde bulunacağı kaydedildi.



ALTERNATİF ANTONIO CONTE



Öte yandan PSG Zinedine Zidane ile anlaşma sağlanamaması durumunda Tottenham ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Antonio Conte ile görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.



POCHETTINO TOTTENHAM'A DÖNEBİLİR



Ayrıca Conte'nin PSG ile anlaşması halinde Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun da eski takımı Tottenham'a dönebileceği ifade edildi.





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