Prens Luka Doncic, Kral LeBron James'i yıktı

NBA'de Noel Bayramı sebebiyle maçlar, akşam ve gece olarak bölünürken Luka Doncicli Dallas Mavericks'in LeBron Jamesli Los Angeles Lakers'ı devirdiği karşılaşma dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
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Prens Luka Doncic, Kral LeBron James'i yıktı
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26 Aralık 2022 08:57
NBA'de Dallas Mavericks ile Los Angeles Lakers'ın kozlarını paylaştığı maç oldukça heyecanlı geçti.

American Airlines Arena'da oynanan mücadeleyi Dallas Mavericks 124-115 kazanırken ev sahibi ekipten Luka Doncic 32 sayı 9 asist 9 ribaunt ile yıldızlaşan isim oldu. Los Angeles Lakers'ta ise LeBron James'in 38 sayı 6 ribaunt 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

KULÜP REKORU KIRILDI

Karşılaşmanın ilk devresi 54-43 Los Angeles Lakers üstünlüğü ile tamamlanırken, üçüncü çeyrekte rakibine 51-21'lik bir üstünlük kurarak müthiş bir performansa imza atan Dallas Mavericks ekibi, kulüp tarihinin bir çeyrekte en fazla sayı ürettiği karşılaşmasını yaşadı.

Gecenin diğer karşılaşmalarında ise şu skorlar alındı;

New York Knicks 112-119 Philadelphia 76ers
Boston Celtics 139-118 Milwaukee Bucks
Golden State Warriors 123-109 Memphis Grizzlies

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