Prens Luka Doncic, Kral LeBron James'i yıktı

NBA'de Dallas Mavericks ile Los Angeles Lakers'ın kozlarını paylaştığı maç oldukça heyecanlı geçti.



American Airlines Arena'da oynanan mücadeleyi Dallas Mavericks 124-115 kazanırken ev sahibi ekipten Luka Doncic 32 sayı 9 asist 9 ribaunt ile yıldızlaşan isim oldu. Los Angeles Lakers'ta ise LeBron James'in 38 sayı 6 ribaunt 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.



KULÜP REKORU KIRILDI



Karşılaşmanın ilk devresi 54-43 Los Angeles Lakers üstünlüğü ile tamamlanırken, üçüncü çeyrekte rakibine 51-21'lik bir üstünlük kurarak müthiş bir performansa imza atan Dallas Mavericks ekibi, kulüp tarihinin bir çeyrekte en fazla sayı ürettiği karşılaşmasını yaşadı.



Gecenin diğer karşılaşmalarında ise şu skorlar alındı;



New York Knicks 112-119 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 139-118 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 123-109 Memphis Grizzlies





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