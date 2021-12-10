Premier Lig'de ayın futbolcusu Alexander-Arnold

İngiltere Premier Lig'de kasım ayının futbolcusu Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de ayın futbolcusu Alexander-Arnold
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10 Aralık 2021 16:00
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Trent Alexander-Arnold, kasım ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz yıldızın aralarında Joao Cancelo, Diogo Jota ve Bernardo Silva'nın da yer aldığı 5 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Kasım ayında üç maçta forma giyen Alexander-Arnold, rakip fileleri bir kez havalandırırken, dört golün de pasını verdi.

Ödülü ekim ayında da Alexander-Arnold'ın takım arkadaşı Mısırlı Muhammed Salah almıştı.


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