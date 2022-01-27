Potanın Perileri, Antalya'da kamp yapacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 6-13 Şubat'ta Antalya'da kampa girecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin 6 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Nirvana Cosmopolitan Hotel'de bir araya geleceği belirtildi.



2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya, Slovenya ve Arnavutluk ile D Grubu'nda bulunan milli takım, ilk 2 maçını kazandı. Ay-yıldızlılar, elemelerdeki diğer 2 müsabakayı kasım ayında oynayacak.



Ceyhun Yıldızoğlu'nun başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



Sevgi Tonguç (Bellona Kayseri Basketbol), Elif Bayram, İrem Naz Topuz, Melek Uzunoğlu, İlayda Güner (Beşiktaş HDI Sigorta), Sehernaz Çidal, Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ), Merve Arı, Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), İnci Güçlü (Çankaya Üniversitesi), Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş (Fenerbahçe Safiport), Sude Yılmaz (Galatasaray), Meltem Yıldızhan (Nesibe Aydın), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor), Melisa Korkmaz (UMF Yapı İzmit Belediyespor)





İLGİLİ VİDEO