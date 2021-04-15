Potada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta açılış maçında Fenerbahçe Beko, 16 Nisan Cuma günü Anadolu Efes'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.



Ligde oynadığı 28 maçın 27'sini kazanan Anadolu Efes, önceki haftalarda play-off'lara lider girmeyi garantiledi.



Oynadığı 28 maçta 21 galibiyeti elde eden Fenerbahçe Beko ise ikinci sırada yer aldı.



Anadolu Efes, iki takım arasında bu sezon ligin ilk devresinde 14. haftada oynanan karşılaşmayı, 85-72 kazandı.



Öte yandan iki ekibin bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki müsabakalarında taraflar birer galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko, ligin ikinci haftasında 80-71 galip geldi. Lacivert-beyazlılar ise 26. haftada oynanan maçta 106-74'lük skorla galibiyete uzandı.



