"Porzingis takas olmak istedi, ama yeni bir başlangıca hazır" iddiası

Dallas Mavericks forveti Kristaps Porzingis'in, önceki sezonun playofflarından sonra takas olmak istediği, ancak şimdi Mavericks'e 'yeni bir başlangıç yapmak üzere döndüğü' iddia edildi.



"The Hoop Collective" isimli podcast'te konuşan ESPN'den Tim MacMahon'a göre Porzingis, Mavericks ile üçüncü tam sezonu öncesinde, takımın eski koç Rick Carlisle ile yollarını ayırmasının ardından Jason Kidd'in yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı umuyor:



"Şunu söyleyeceğim: Porzingis, geçen sezonun sonunda takas edilmek istemişti. Anladığım kadarıyla, koç değişikliğiyle yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu hissediyor. Sağlıklı bir yaz dönemi geçirdi. Sadece oyunu değil, vücudu üzerine de çalışabildi. Tazelenmiş hissiyatıyla geri dönüyor olacak.



Geçen yılın sonunda öylece çıkıp takasını istemeyecekti. Böyle durumları anlayacak kadar zeki. Ancak playoff serisi sırasında genel durumu incelediğinde, takas edilmeyi umuyordu. Sanırsam, şimdi iyimser bir şekilde geri dönüyor."



Porzingis'in kontratında üç sezonu ve 100 milyon doların üzerinde alacağı bulunuyor.



