Porter: "Portland'ın üçüncü bir skorer ihtiyacı var"

Eski NBA oyuncusu Terry Porter, Portland Trail Blazers'ın şampiyonluk yarışmacısı olmak için neye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.



Blazers'ta (1985-1995) 10 yıl oynayan ve iki kez NBA Finallerine (1990, 1992) ulaşan Porter, Portland'ın CJ McCollum ve Damian Lillard ile birlikte üçüncü bir yıldıza ihtiyacı olduğunu söyledi.



Şu anda Portland Üniversitesi'nin başantrenörlüğünü yapan Porter, Talkin' Blazers podcast'inde şu açıklamaları yaptı:



"Batı'ya bakarsanız, elit takımların üç tane iyi skoreri oluyor. Çıkıp size bir gecede 20 sayı verebilecek üç adamları. Blazers'ın üçüncü adamlarının kim olduğunu bilmiyorum. İki adamları olduğunu biliyorum, çünkü bu iki adam çıkıp size sayı bulabileceklerini kanıtlamış adamlar.



Yine de o üçüncü adama ihtiyaçları olacak, çünkü normal sezonda elit takımlarla karşı karşıya geldiklerinde idare edebilirsiniz. Ancak playofflarda, elit takımlara karşı kafa kafaya gittiğinizde, bu adamları nasıl savunacağınız ve aynı zamanda nasıl üretken olacakları, büyük bir faktör haline geliyor."



Blazers bu sezon playofflara ulaşmış, ancak ilk turda Los Angeles Lakers tarafından elenmişti (4-1).



