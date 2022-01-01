Porter Jr.'ın rehabilitasyonunda "ufak bir aksilik"

Denver Nuggets'ın kısa forveti Michael Porter Jr.'ın, sırt ameliyatı sonrasındaki rehabilitasyon sürecinde 'ufak bir aksilik' yaşadığı bildirildi.



The Denver Post'tan Mike Singer, bu gerilemenin, Porter Jr.'ın iyileşme sürecindeki fazla çaba ve çalışmadan kaynaklanan küçük bir aksilik olarak değerlendirildiğini söyledi. Yine de Nuggets, MPJ'in normal sezon sona ermeden önce parkelere dönüşü için herhangi bir tarih açıklamış değil.



Geçtiğimiz birkaç hafta önce, Porter Jr.'ın playofflarda Nikola Jokic'e ve ekibe yardım etmek adına geri döneceği konusunda iyimserlik oluştuğu açıklanmış, ancak daha sonra 23 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyon sürecinde bir diğer sakatlıktan dönen takım arkadaşı Jamal Murray'nin gerisinde kaldığı belirtilmişti.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Porter Jr.'ın Aralık ayından bu yana devam eden rehabilitasyonunun "çok iyi gitmediğini" ifade etmişti.



