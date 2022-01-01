Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Porter Jr.'ın rehabilitasyonunda "ufak bir aksilik"

Denver Nuggets'ın kısa forveti Michael Porter Jr.'ın, sırt ameliyatı sonrasındaki rehabilitasyon sürecinde 'ufak bir aksilik' yaşadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın kısa forveti Michael Porter Jr.'ın, sırt ameliyatı sonrasındaki rehabilitasyon sürecinde 'ufak bir aksilik' yaşadığı bildirildi.

The Denver Post'tan Mike Singer, bu gerilemenin, Porter Jr.'ın iyileşme sürecindeki fazla çaba ve çalışmadan kaynaklanan küçük bir aksilik olarak değerlendirildiğini söyledi. Yine de Nuggets, MPJ'in normal sezon sona ermeden önce parkelere dönüşü için herhangi bir tarih açıklamış değil.

Geçtiğimiz birkaç hafta önce, Porter Jr.'ın playofflarda Nikola Jokic'e ve ekibe yardım etmek adına geri döneceği konusunda iyimserlik oluştuğu açıklanmış, ancak daha sonra 23 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyon sürecinde bir diğer sakatlıktan dönen takım arkadaşı Jamal Murray'nin gerisinde kaldığı belirtilmişti.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Porter Jr.'ın Aralık ayından bu yana devam eden rehabilitasyonunun "çok iyi gitmediğini" ifade etmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal