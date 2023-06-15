San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich'in senelik yaklaşık 14 milyon dolarlık 3 yıllık bir sözleşme imzalamasının beklendiği iddia edildi.



Spurs Talk'tan LJ Ellis, Spurs'ü beş kez NBA şampiyonluğuna taşımış olan efsanevi koç Popovich'in kalmaya karar vermesi halinde sezon başına yaklaşık 14 milyon dolarlık üç yıllık bir sözleşme imzalamasının beklendiğini söyledi:



"Resmi bir açıklama beklemeyin, ama yönetim Popovich en az bir sezon daha kalacakmış gibi çalışıyor. Bunu konuştuğum birkaç kaynak, Wembanyama'nın takıma eklenişinin kendisini bir süre daha kalmaya ikna edebileceğine inanıyor.



Popovich'in son sözleşmesi 2023 sezonunun ardından sona ermişti. Bir takım kaynağına göre, eğer resmi olarak kalmaya karar verirse, yılda yaklaşık 14 milyon dolar kazanabileceği üç yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Sözleşme ayrıca ilk iki sezonun herhangi birinden sonra kontrattan vazgeçmesine izin de verecek."



Halihazırda Spurs ile sansasyonel ve uzun bir kariyere sahip olan Popovich, 1996'dan beri üstlendiği başantrenörlük görevinde takımı 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te şampiyonluklara taşımıştı.





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