Popovich, Spurs'ü mağlup eden Curry'yi ABD takımına almaycak (!)

San Antonio Spurs ve ABD milli takım başantrenörü Gregg Popovich'in, takımının mağlup olmasına neden olan Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin ABD takımına alınmayacağına dair şaka yaptığı bildirildi.



Warriors'ın dün gece Spurs karşısında 114-91'lik galibiyeti sonrası koç Steve Kerr, Curry'nin gösterdiği performansın, Popovich'e göre ABD Takımında yer alma şansına malolduğunu söyledi:



"Pop maçtan sonra bana Steph'i Olimpiyat takımı için önceden düşündüğünü, ancak bu gece kendisini utandırdığı için artık düşünmediğini söyledi."



Curry, dün gece 32 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu olmuş ve Spurs'un savunmacılarına zorlu anlar yaşatmıştı.



ABD'nin Olimpiyat kadrosunda hiçbir zaman yer almamış olan Curry, ülkesinin 2010 ve 2014 FIBA Basketbol Dünya Kupası turnuvalarında altın madalya kazanmasına yardımcı olmuştu.





