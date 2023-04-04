San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich'in, gelecek sezon Spurs'te koçluğa devam etmesinin beklendiği iddia edildi.



Substack'tan Marc Stein, emeklilik söylentilerinin yanı sıra ekibinin normal sezonu oldukça düşük bir noktada bitirmesi durumuna rağmen, Popovich'in bir sezon daha Spurs'e koçluk yapmaya hazır olduğunu söyledi:



"Popovich'in gelecek sezon Spurs benchine dönmesini bekliyorum ve Mayıs ortasındaki draft lotaryasından önce geleceği hakkında kesin kararlar vermeyeceğine daha da güçlü bir şekilde inanıyorum."



NBA'de şu anda en uzun süre görev yapan koç olan 74 yaşındaki Popovich, 1988'de asistan olarak başladığı andan itibaren Spurs benchinde yer alıyor.





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