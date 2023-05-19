San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in gelecek sezon için henüz sözleşmesi olmamasına rağmen, takıma koçluk yapmaya devam etmesinin beklendiği açıklandı.



Popovich'in koçluk pozisyonunu istediği kadar elinde tutabileceğine inanıldığı, bu sebeple de gelecek sezon Spurs'ün başantrenörü olarak kalmasının beklendiği bildirildi.



Ancak Yahoo Sports'tan Jake Fischer'e göre sözleşmesi 2022-23 sezonunun sonunda sona eren Popovich, henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.



74 yaşında olan Popovich'in daha ne kadar başantrenörlük yapmak istediği merak konusu olsa da, Spurs ekibinin Draft Lotaryası'nı kazanarak Victor Wembanyama'yı seçme şansının ortaya çıkmasıyla, efsanevi koçun yeni çaylağın yeteneklerini maksimize etme amacıyla işine devam edebileceği düşünülüyor.



