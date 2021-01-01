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Popovich: "Hawks, Lloyd'u gönderdiği için pişman olacak!"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Atlanta Hawks'ın koç Lloyd Pierce'ı görevden aldığı için pişman olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Atlanta Hawks'ın koç Lloyd Pierce'ı görevden aldığı için pişman olacağını söyledi.

Popovich, San Antonio Express'ten Tom Orsborn'a konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz bunun değişken bir ortam olduğunu biliyoruz, ancak onun gibi insanları kaçırmak istemezsiniz. Bu, Draftta gerçekten iyi bir oyuncuyu kaçırmak veya birini yanlış değerlendirmek gibi bir şey. Kendisi, etrafına bir kültür oluşturabileceğiniz türden bir adam."

Pierce'ın başındayken Hawks, 14-20'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 11'inci sıraya yerleşmişti.


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