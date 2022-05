Play-offlarda açılışı Anadolu Efes yaptı!

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 90-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.



İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanacak.



Anadolu Grubu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı "Durmam Ben" isimli şarkı, maçta ilk kez dinleyen seyirciler tarafından beğeni ile karşılandı.



19 Mayıs'ın coşkusunu şimdiden yaşatan, gençlerin hem yazdığı hem de söylediği umut dolu şarkı, gençlere hiç durmayan bir enerjiyle, gençlikleriyle her engeli aşabileceklerini anlatıyor.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Hüseyin Çelik



Anadolu Efes: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 16, Moerman 3, Pleiss 8, Bryant 5, Dunston 6, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi 13, Ömer Can İlyasoğlu 5, Egemen Güven 2



Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Roll 6, Colson 4, M'Baye 23, Tyus 8, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 10, Murat Göktaş 2, Ali Efe Barış



1. Periyot: 22-17



Devre: 43-30



3. Periyot: 65-43





