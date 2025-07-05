Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası Antalya'da devam ediyor

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 9 ülkeden 18 takım katılıyor.17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, C Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaştı. İlk seti 21-20 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci seti 18-14 kaybetti. 1-1 eşitliğin ardından yapılan seri atışlarda milli takım, rakibineKadınlarda ise milli takım, A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye karşı ilk seti 20-18 geride kapattı. İkinci seti 23-22 kazanan ay-yıldızlı ekip, seri artışlarda 5'2'lik sonuçla rakibinimağlup etti.17 Yaş Altı Kadın Milli Takım, grubundaki dördüncü maçında ise İspanya'yaErkek Milli Takımı, yarın grubundaki beşinci maçında Polonya ile Kadın Milli Takımı da Çekya ile mücadele edecek.Yarın sona erecek grup maçlarının ardından çeyrek final karşılaşmaları yapılacak.