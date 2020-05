Pippen: "Kobe, Michael Jordan'dan daha iyiydi"

Hall of Fame oyuncu Scottie Pippen, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, eski takım arkadaşı Michael Jordan'dan daha iyi olduğunu söyledi.



Kobe'nin oyun üzerindeki etkisi çok büyüktü. Michael Jordan'dan sonra gelmesine rağmen, NBA'deki birçok taraftarın Jordan'ı olmuştu. Bryant öyle büyük bir kariyere sahipti ki, eski oyuncular bile büyüklüğü ve kalitesi için onu övmüşlerdi.



Bir örnek de, Jordan'ın yanındaki yıldızı Pippen'ın, Kobe ile MJ'yi karşılaştırırken, Kobe'nin eski takım arkadaşından daha iyi olduğunu iddia ettiği zaman geldi.



Pippen, Nisan ayında Tuzio ile bir röportaj yapmış ve Kobe'nin belirli bir konu hakkında bilmek istediği her şey hakkında ne kadar meraklı olduğunu açıklamıştı. Pippen, Kobe'ye ne kadar büyük olduğunu söylemediği ve kendisini hak ettiği kadar övmediği için pişman olduğunu belirtmişti:



"Kobe beni arar ve düşüncelerimi sorardı. Bunu birçok oyuncuya yaptığını bilmek harikaydı. Bunu bir film yapımcısı ya da en çok satan yazar olsun, hayatının her yerindeki insanlara yapmıştı. Kobe çok zeki bir adamdı ve en iyisi olmaya çalışmaya inancı tamdı. Ona ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu söyleyemediğimden gerçeğinden nefret ediyorum."



"ONUN DEAN SMITH'İ YOKTU"



Pippen, yakın zamanda Kobe ile Jordan arasındaki karşılaştırmaları da ele aldı. Pippen'a göre Bryant, MJ'i geçmiş durumda:



"Kobe, Michael Jordan olmak için çok çabaladı. Eski videolarına baktığımda, kendi kendime, "Vay be, Michael Jordan'dan daha iyiymiş. Çok çalışmış. Bu çocuk liseden çıktı. Dean Smith yönetiminde falan Kuzey Carolina için oynamadı."