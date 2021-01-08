Pioli: 'Ocak'ta Hakan'la imzalamak istiyoruz'

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi üzerine açıklamalarda bulundu.



Pioli düzenlediği basın toplantısında, diğer sözleşmesi bitecek olan isim Donnarumma hakkında da görüşlerini diler getirdi.



Deneyimli teknik adam görüşmeler için; "Ocak ayı içerisinde Hakan Çalhanoğlu ve Gigio Donnarumma ile sözleşme yenilemeyi hedefliyoruz. Ancak, aceleci davranmak istiyoruz. Eminim ki kulüp yönetimi de bu iki oyuncuyla sözleşme yenilemeyi istiyor. Hem oyuncuların hem de kulübün bu konuda pozitif düşündüğünü biliyorum." sözlerini sarf etti.



MILAN'IN SON DURUMU



Hafta içinde Juventus'a 3-1 yenildikleri karşılaşma sonrasında takımda morallerin yerinde olduğunu ve kendilerini güçlü hissettiklerini belirten Pioli, Torino maçını daha kararlı olan takımın kazanacağını söyledi.



Pioli, Torino maçına ilişkin, "İkna edici bir performans sergilemek istiyoruz. Konsantrasyonumuz tamam ve iyi hissediyoruz. Diğer oyuncularımız da sakatlıktan döndüğünde, oynayanların yükünü hafifletmek için daha fazla seçeneğimiz olacak." diye konuştu.



"HAKAN'IN SAKATLIĞI BELLİ DEĞİL"



Juventus maçında sol ayak bileği aldığı darbe neticesinde şişen milli oyuncunun durumuna ilişkin Pioli, "Çalhanoğlu'nun ayak bileğinde bugün antrenmana katılmasına mani olan bir ağrısı var. Durumuna yarın bakacağız." dedi.



Pioli, Milan'ın kasım ayının sonundan bu yana forma giyemeyen deneyimli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in de kendi programını takip ettiğini ancak 9 Ocak günü Torino karşısında sahada olacağını sanmadığını söyledi.



İtalyan spor basınında bugün çıkan haberlerde, Hakan Çalhanoğlu'nun sol ayak bileğindeki şişlik nedeniyle Torino maçında yer alamayacağı belirtilmişti.



