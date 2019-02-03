Pınar Karşıyaka evinde bambaşka!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmada 89-87 mağlup ederek Play-Off için önemli bir galibiyet elde eden Pınar Karşıyaka, iç sahadaki başarılı çizgisini sürdürdü.Deplasmanda çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 galibiyet alan yeşil- kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Beşiktaş galibiyeti sonrası, "Oyuncularım müthiş bir özveri gösterdi" diyen Antrenör Özhan Çıvgın, "Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer yarattı. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.