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Pınar Karşıyaka evinde bambaşka!

Deplasmanda oynadığı son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, taraftarının önünde oynadığı 8 müsabakada ise 6 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka evinde bambaşka!
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03 Şubat 2019 11:58
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmada 89-87 mağlup ederek Play-Off için önemli bir galibiyet elde eden Pınar Karşıyaka, iç sahadaki başarılı çizgisini sürdürdü.

Deplasmanda çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 galibiyet alan yeşil- kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Beşiktaş galibiyeti sonrası, "Oyuncularım müthiş bir özveri gösterdi" diyen Antrenör Özhan Çıvgın, "Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer yarattı. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

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