Pierre Gasly, AlphaTauri ile sözleşme uzattı

Formula 1 takımlarından AlphaTauri, Fransız pilotu Pierre Gasly'nin sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.



Takımdan yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Gasly, 2023 sezonunda da AlphaTauri'de kalacak.



Formula 1'e 2017'de adım atan Gasly, 3 kez podyum gördüğü kariyerindeki tek yarış birinciliğini, AlphaTauri ile 2020 İtalya Grand Prix'sinde yaşadı.



Gasly, 9 etabın geride kaldığı Formula 1'de bu sezon 16 puan topladı ve sürücüler klasmanında 11. sırada yer aldı.





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