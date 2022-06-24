Pierre Gasly, AlphaTauri ile sözleşme uzattı

Formula 1 ekiplerinden AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly'nin, takımıyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pierre Gasly, AlphaTauri ile sözleşme uzattı
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24 Haziran 2022 15:51
Formula 1 takımlarından AlphaTauri, Fransız pilotu Pierre Gasly'nin sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Gasly, 2023 sezonunda da AlphaTauri'de kalacak.

Formula 1'e 2017'de adım atan Gasly, 3 kez podyum gördüğü kariyerindeki tek yarış birinciliğini, AlphaTauri ile 2020 İtalya Grand Prix'sinde yaşadı.

Gasly, 9 etabın geride kaldığı Formula 1'de bu sezon 16 puan topladı ve sürücüler klasmanında 11. sırada yer aldı.

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