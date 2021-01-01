Pierce: "Tek pişmanlığım, ikinci şampiyonluğu kazanamamak"

Yakında Hall of Fame sınıfına alınacak eski NBA yıldızı Paul Pierce, Boston Celtics ile olan en büyük pişmanlığının "2010'da ikinci şampiyonluğu kazanamamak" olduğunu açıkladı.



Pierce, Celtics ile geçirdiği 15 sezonda 10 kez All-Star, dört kez All-NBA oyuncusu ve bir kez de NBA şampiyonu olmasına rağmen, kariyerinde hala bir pişmanlık bulunduğunu paylaştı.



"The Truth", NBC Sports Boston ile yaptığı bir sohbette, geriye dönüp baktığında tek pişmanlığının 2010 NBA Finalleri'nde galip gelen taraf olamamak olduğunu söyledi:



"Tek pişmanlığım o ikinci şampiyonluğu kazanamamak. Bu kadar."



"BİZİM ZAMANIMIZDA FARKLIYDI..."



Pierce'ın Kobe Bryant ve Los Angeles Lakers'a karşı oynamış olduğu ve yedi maça uzayan NBA Finalleri serisinde, Boston ekibi 3-2 öne geçmiş olmasına rağmen LA ekibine mağlup olmuştu.



"Şimdi işler farklı. Oyuncular sürekli yer değiştiriyorlar. Takımlarını kurabiliyorlar. Bizim yapma yöntemimiz biraz farklıydı. İnsanlar bir yeni dönem süpertakımında oynadığımı söylerler ama aslında şansımız yaver gitmişti. Draft seçiminde şanslıydık, takasta şanslıydık, Kevin Garnett'in takas vetosunu iptal etmiş olmasıyla da şanslıydık.



Yani tüm bunların denk gelmesi gerekiyordu, oysa bugün oyuncular beraber oynayarak, serbest oyuncu döneminde süpertakımlar kurarak, arkadaşlıklar kurarak kadro oluşturuyorlar. Ve buna karşı hiçbir eleştirim yok.



Bu yüzden uzun süredir birlikte olduğum takımda olmaktan, zor zamanlardan geçmekten ve sonunda bir şampiyonluk kazanabilmekten büyük gurur duyuyorum."



