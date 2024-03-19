Pierce: "LeBron topla daha az oynarsa, Lakers başarılı olur"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, LeBron James'in topla daha az oynaması durumunda Los Angeles Lakers'ın "daha başarılı olacağını" iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Pierce: 'LeBron topla daha az oynarsa, Lakers başarılı olur'
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19 Mart 2024 14:28
Eski NBA yıldızı Paul Pierce, LeBron James'in topla daha az oynaması durumunda Los Angeles Lakers'ın "daha başarılı olacağını" iddia etti.

Pierce, Lakers'ın en büyük sorunlarından birini tespit ettiğini belirterek, James'in topla çok sık oynamaması gerektiğini açıkladı:

"Açıkçası bu yıl Lakers'ı izlediğimde şunu görüyorum; LeBron rakamlar açısından harika bir oyuncu ama bir adım geri atması ve topu biraz bırakması gerekiyor. All-Star arasından bu yana rakamlarına bakın. 29, 9 ve 7 yapıyor, saha içi yüzde 50 isabeti var, ve yüzde 45'le üçlük atıyor. Bu rakamlar galibiyet getirmiyor... LeBron kenardayken kimi yenmişlerdi? Milwaukee'yi, şampiyonluk adaylarından biri. D-Lo (D'Angelo Russell) 40 sayı atmıştı. Boston'a gittiler ve LeBron'suz yine galibiyet aldılar."

James, bu sezon 29,3 ile kariyerinin ikinci en düşük top kullanma oranına sahip ve 25,5 sayı, 7,2 ribaund ve 8,1 asist ortalamaları yakalıyor.

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