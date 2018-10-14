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Phillip Cocu: "Artık bahanemiz yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, teknik heyet ve 3 futbolcu için alınan kararların takıma pozitif katkı yapmasını bekliyor.

Kaynak: Vatan
Phillip Cocu: 'Artık bahanemiz yok'
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14 Ekim 2018 02:50
Fenerbahçe'de teknik heyetten 3 isimle yolların ayrılması, 3 futbolcunun da kadro dışı kalmasıyla bir kez daha değişim yaşanırken teknik direktör Cocu bu durumun sahaya olumsuz yansımasından çekiniyor. İstanbul'da kalan ve çalışmalarına devam eden oyuncularıyla bu konu hakkında konuşan Hollandalı, 'Temiz bir sayfa açmanın zamanı geldi' mesajını verdi.

Yeni bir takım olduklarına vurgu yapıp, son 10 günde bir kez daha kabuk değiştirdiklerinin altını çizen hoca 'Artık bahanemiz yok' dedi. Cocu, ilk yarının sonuna kadar seri galibiyetler almak zorunda olduklarını da belirtirken şu ifadeleri kullandı:

'GÜVENİMİZ TAM'

"Arkadaşlar zor günlerden geçtiğimiz bir gerçek. Değişim gözlerinizin önünde yaşanıyor. 3 antrenörümüzün yanı sıra takımın eskilerinden olan 3 futbolcumuzla ilgili olarak bazı kararlar alındı. Bu durum kafanızı karıştırmış olabilir. Ancak alınan kararlara ve uygulanan tedbirlere profesyonelce yaklaşmanız lazım. Futbolda duygusallığa asla yer yok.

Artık takımda olmayacak isimlerle sıkı ilişkileriniz olabilir. Ama burada kalanlarla başarı yakalamanın zamanı geldi. Hem ben hem de yönetim kurulumuz sizlere çok güveniyor. Bütünlük sağlayıp, birbirimize kenetlendiğimiz sürece sahada daha olumlu işler yapabiliriz. Umarım kulüpteki bu değişim sahaya pozitif etki eder."

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