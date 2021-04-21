Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçı canlı izle Tuttur'da

SIXERS'IN SON DURUMU

BUCKS'IN SON DURUMU

Milwaukee Bucks, bu gece TSİ 02:00'da Fiserv Forum'da temsilcimiz Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ı ağırlayacak.Ayrıca76ers ve Bucks arasında bu gece oynanacak karşılaşma, iki taraf arasındaki arka arkaya oynanacak iki maçın ilki olacak. Doğu Konferansı'nın ağır toplarının ikisi de bu karşılaşmaya çalkantılı bir sürecinden ardından giriyor olacak.Philadelphia 76ers, iç sahada oynadığı dört maçlık seride arka arkaya iki maç kaybetmişti. Doğu'daki diğer üst düzey takımların da son zamanlarda birden fazla maç kaybetmesiyle Sixers, konferansında birinci sıraya yerleşmeyi başardı. Kilit oyuncuların sakatlanması da, takımın son dönemde sıkıntı çekmesinin ana nedeni olarak dikkat çekti.Son iki maçı hastalığı yüzünden kaçıran Ben Simmons'ın olmayışıyla, kendisinin savunmadaki katkısının yokluğu, 76ers'ı oldukça etkiledi. Tobias Harris de kalça sakatlığının iyileşme sürecinde bulunuyor. Her iki oyuncunun da Bucks'a karşı forma giymesi şüpheli olarak görülüyor.Seth CurryFurkan KorkmazDanny Green: Mike ScottJoel EmbiidMilwaukee Bucks, iç sahada oynadığı dört maçlık seriye, Memphis Grizzlies ve Phoenix Suns'a karşı mağlubiyetlerle başlamıştı. Doğu'da üçüncü sırada bulunan ekip, bu geceki rakibi 76ers'a karşı avantajlı bir şekilde çıkıyor olacak.Bucks için en büyük endişe, savunma performansıydı. Yavaş yavaş herkesin adam değiştirdiği bir sisteme evrilen ekip, her zaman planladığı gibi iş yapmayabiliyor. Takımın herhangi bir sakatlığı bulunmasa da, bench kadrosunda güvenilir opsiyonlardan yoksun durumda.Jrue HolidayDonte DiVincenzoKhris MiddletonGiannis AntetokounmpoBrook Lopez