PFDK'dan karar: 'Akhisarspor 3-0 hükmen mağlup'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanan Akhisarspor - Beşiktaş maçını, Ege temsilcisinin kadrosunda fazla yabancı bulundurmasından dolayı Beşiktaş lehine 3-0 hükmen tescil etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
GOLLER VE KARTLAR GEÇERLİ SAYILDI
Öte yandan karşılaşmada atılan kartlar ve gösterilen kartlar geçerli sayıldı.
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TFF'den yapılan açıklamada, "Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
GOLLER VE KARTLAR GEÇERLİ SAYILDI
Öte yandan karşılaşmada atılan kartlar ve gösterilen kartlar geçerli sayıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın