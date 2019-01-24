PFDK'dan karar: 'Akhisarspor 3-0 hükmen mağlup'

GOLLER VE KARTLAR GEÇERLİ SAYILDI

, 3-1'ın üstünlüğü ile sonuçlananmaçını, Ege temsilcisinin kadrosunda fazla yabancı bulundurmasından dolayı Beşiktaş lehine 3-0 hükmen tescil etti.TFF'den yapılan açıklamada, "Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.Öte yandan karşılaşmada atılan kartlar ve gösterilen kartlar geçerli sayıldı.