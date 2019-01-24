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PFDK'dan karar: "Akhisarspor 3-0 hükmen mağlup"

PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Kaynak: Sporx.com
PFDK'dan karar: 'Akhisarspor 3-0 hükmen mağlup'
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24 Ocak 2019 16:05
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanan Akhisarspor - Beşiktaş maçını, Ege temsilcisinin kadrosunda fazla yabancı bulundurmasından dolayı Beşiktaş lehine 3-0 hükmen tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

GOLLER VE KARTLAR GEÇERLİ SAYILDI

Öte yandan karşılaşmada atılan kartlar ve gösterilen kartlar geçerli sayıldı.

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