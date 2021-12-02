PFDK'dan Çebi ve Necip'e ceza!



PFDK, Giresunspor maçında kırmızı kart gören Necip Uysal'a 2 maç men, maç sonu açıklamaları nedeniyle Ahmet Nur Çebi'ye ise 21 gün men cezası verdi.



İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu NECİP UYSAL'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."





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