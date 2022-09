Peugeot Total Energies, Fuji'de boy gösterecek!

İtalya'nın Monza kentinde FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ilk kez piste çıkan Peugeot Total Energies takımı şimdi de 11 Eylül'de Japonya'ya ünlü Fuji Yarış Pisti'ne gidiyor.



PEUGEOT'DAN EZBER BOZAN TASARIM



Peugeot açıklamasına göre, Peugeot 10 Temmuz'da ezberleri bozan tasarımıyla motor sporlarına yeni bir anlayış getiren 9X8 Le Mans Hypercar (LMH) ile İtalya'da ilk çıkışını yaptığında, ünlü dayanıklılık yarışları tarihinde tamamen yeni bir sayfa açmıştı. Homologasyonu tamamlanmış bir otomobilin potansiyelinden cesaret alan iki ekip, gerçek yarış ortamına alıştı ve 9X8'i şampiyonadaki diğer Hypercar yarış otomobilleriyle karşılaştırdı.



Peugeot Total Energies takımı İtalya'daki on dakikalık sıralama turlarından tam olarak yararlanamadı ve Peugeot 9X8 potansiyelini gerçek anlamda gösteremedi.



Olivier Jansonnie o tarihten bu yana otomobildeki çalışmaları optimize etmek için ekibiyle daha da fazla ayrıntıya odaklandı. Monza ve Fuji arasında gerçekleştirilen iki özel test sırasında özellikle bu konunun üzerinde durdular. Ekip, Japonya'da pisti ilk kez keşfedecek ve bu sebeple cuma sabahından pazar öğleden sonrasına kadar her pist oturumunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.



"GÜVENİLİRLİK VE PERFORMANSA DAHA FAZLA ODAKLANDIK"



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Peugeot Sport Teknik Müdürü Olivier Jansonnie, "O ilk yarışa ihtiyacımız vardı. Testlerde elimizden gelenin en iyisini elde etmiştik. Hazırlıklarımızı ve gelişimimizi hızlandırmak için, gerçek bir yarış hafta sonunda doğrudan rakibimizle karşı karşıya kalmanın zamanı gelmişti. Araç ve takım ile ilgili çok fazla bilgi topladık. Ayrıca testlerde daha önce karşılaşmadığımız birkaç sorunla da karşılaştık. Bunların bazılarını o an yerinde düzelttik. Bazılarının üzerinde ise Monza'dan bu yana çalışmaya devam ediyoruz. Bu, motor sporlarında denenmiş ve test edilmiş bir süreç. Yarış stratejilerini geliştirmek yerine güvenilirlik ve performansa daha fazla odaklandık." ifadelerini kullandı.



FUJİ PİSTİ'NE HAZIRLIK DEVAM EDİYOR



Açıklamaya göre, 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın beşinci ayağı ve Team Peugeot Total Energies için sezonun ikinci gövde gösterisi olan 6 Saatlik Fuji yarışı, birçok yönden Monza'ya kıyasla tamamen farklı bir zorluk seviyesine sahip. Bunun bilincinde olan Olivier Jansonnie ve ekibi Fuji gibi uzun mesafeli yarışlar için kendisini hazırlaması gerektiğini biliyor.



Pist ve bölgenin öngörülemeyen hava koşulları, muhtemelen yoğun ve uzun süreli sağanak yağışlar, tüm ekip için olmasa da Team Peugeot Total Energies için birçok bilinmeyeni bünyesinde barındırıyor. Jean-Eric Vergne ve Gustavo Menezes de dahil olmak üzere, bazı pilotlar geçmişte Fuji'de yarıştı. Loic Duval ve James Rossiter ise kariyerlerinin bir kısmını Japonya'da geçirdi. Bu deneyimler önemli kazanım sağlıyor. Bu deneyim, ikonik Japon pistinin benzersiz taleplerine iyi hazırlanmaya çalışan ekiplerin ve mühendislerin simülatördeki çalışmalarda elde ettikleri verileri tamamlıyor.



2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Fuji Speedway, 4,56 kilometre (km) uzunluğa, 16 viraja ve 1,5 km ile uzun bir ana düzlüğe sahip.





