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Perkins: "Zion, LeBron'dan beri en iyi baskı kaldıran oyuncu"

ESPN analisti Kendrick Perkins, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'ın, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'ten beri en iyi baskı kaldıran oyuncu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Kendrick Perkins, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'ın, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'ten beri en iyi baskı kaldıran oyuncu" olduğunu söyledi.

Zion üstün fiziği ve atletizmi ile, lise zamanında beri ülke çapında dikkatleri çeken bir oyuncu olmuştu. 2019'da Pelicans tarafından draft edildiğinde, halihazırda ulusal bir yıldızdı. Her yerdeki haber kuruluşları onu bir sonraki büyük oyuncu olarak görmüş, bazıları ise onu LeBron James'in gençliğiyle karşılaştırmıştı.

LeBron karşılaştırması için henüz erken olsa da, Perkins bu konuda ESPN'in The Jump programında şöyle konuştu:

"Baskı falan yok. Zion, LeBron James'den sonra gelen herkesten beri daha iyi baskı kaldırıyor. Bu yıl oynadığı 19 maçta yeteneğinin belli bir kısmını gösterdiğini gördük ve beklentileri aşmış durumda. Kendisi kapalı gişe, TV'de izlemesi zorunlu ve ihtiyaç duyulduğunda beklentileri karşılayan biri. Kendisi bu baskı için yaratılmış. Liseden beri böyle."


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