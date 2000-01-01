Perkins: "Jaylen Brown, Celtics'in en iyi oyuncusu"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Jaylen Brown'ın Boston Celtics'in en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



Perkins, ESPN'in First Take programında, Brown'ın NBA sezonunun başında Celtics'in en iyi oyuncusu olduğunu açıkladı:



"Jaylen Brown, Boston Celtics'teki en iyi oyuncu. Brown, komple anlamda daha iyi bir oyuncu. Jayson Tatum'ın Jaylen Brown'a karşı sahip olduğu tek avantaj, sayı bulma yeteneğiydi. Brown artık o bir sonraki adımı da attı. Brown'ın hücum anlamında ligde başkalarının yapıp da kendisinin yapamayacağı hiçbir şey yok."



Brown, bu sezon %56 şut isabetiyle (%44 üçlük) 28.0 sayı ortalaması yakalıyor.



