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Perkins: "Jaylen Brown, Celtics'in en iyi oyuncusu"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Jaylen Brown'ın Boston Celtics'in en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Jaylen Brown'ın Boston Celtics'in en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Perkins, ESPN'in First Take programında, Brown'ın NBA sezonunun başında Celtics'in en iyi oyuncusu olduğunu açıkladı:

"Jaylen Brown, Boston Celtics'teki en iyi oyuncu. Brown, komple anlamda daha iyi bir oyuncu. Jayson Tatum'ın Jaylen Brown'a karşı sahip olduğu tek avantaj, sayı bulma yeteneğiydi. Brown artık o bir sonraki adımı da attı. Brown'ın hücum anlamında ligde başkalarının yapıp da kendisinin yapamayacağı hiçbir şey yok."

Brown, bu sezon %56 şut isabetiyle (%44 üçlük) 28.0 sayı ortalaması yakalıyor.


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