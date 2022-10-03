Perez'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "şimdilik" rafa kaldırılan Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Perez, Avrupa Süper Ligi'nde aynı takımların sürekli birbiriyle oynamalarının sıkıcı olacağı eleştirilerine, "Nadal ve Djokovic, 59 kez karşılaştı. Bu sıkıcı mı? Real Madrid ve Liverpool ise 67 yılda sadece 9 kez karşı karşıya geldi. Taraftarları böyle maçlardan mahrum bırakmanın amacı nedir?" cevabını verdi.



"Futbol kuralları diğer sporlarda da uygulansa, Nadal ile Federer arasında bunca zaman içerisinde yılda en az 3 maç göremezdik" diyen İspanyol spor adamı, "UEFA, orta seviyedeki takımlar arasındaki maç sayısını arttırıyor. Bu sadece Avrupa futbolunun düşüşünü hızlandıracak. Forbes'e göre Real Madrid, dünyanın en değerli 13. kulübü, eskiden 5. sıradaydık. Bu sıralamada sadece 3 futbol kulübü var. Avrupa Süper Ligi konusu, bu eğilim pazarlık konusu değil" ifadelerini kullandı.





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