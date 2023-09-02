Pendikspor ile Alanyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.



Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golü 88. dakikada Alanyaspor adına Loide Augusto'dan geldi. Ev sahibi Pendikspor'un beraberlik golünü ise 90+3'te Berkay Sülüngöz kaydetti. Alanyaspor'da Efecan Karaca 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 6 puana yükselirken, Pendikspor 3 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor deplasmanda Adana Demirspor'u konuk ederken, Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



ALANYASPOR NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR



Ligde oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan Alanyaspor, Pendikspor beraberliğinin ardından namağlup serisini sürdürdü.



PENDİKSPOR GALİBİYETE HASRET



Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ise ligde oynadığı ilk 4 maçta galibiyet alamadı. İstanbul ekibi bu süreçte 1 mağlubiyet 3 beraberlik aldı.



MAÇTA DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Pendikspor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



5. dakikada maçın ilk etkili pozisyonu Pendikspor'dan geldi. Korneri kullandıktan sonra Romero ile verkaç yapan Gökcan Kaya, sol çaprazdan topa çok sert vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi.



45. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kaçırdı. Welinton'un Augusto'ya müdahalesi sonrası penaltı kazanan Akdeniz ekibinde Efecan Karaca'nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.



İkinci yarıdan dakikalar birazdan...



