Pelkas: 'Birlik olarak kalmaya devam etmeliyiz'

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, 2-1'lik galibiyetle tamamlanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Karşılaşmayı ve sezonu değerlendiren Pelkas şöyle konuştu.

"Bugün gerçekten çok savaştık, maçın sonunda da 3 puan almayı bildik. Gerçekten zor bir maçtı. Rakibimizde ligde kalmak için mücadele veriyordu.

Sezonu değerlendirecek olursam ilk maçtan itibaren savaştık. Gerçekten çok zor, değişik bir sezondu. Biz kazanmamız gereken en kritik maçı kazanamadık ama yine de bugün savaştık. Bunu kabul etmemiz, devam etmemiz gerekiyor. Buradaki ilk sezonum. Buradaki arkadaşlarım, 'Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüdür; hedef her zaman şampiyon olmak, kupayı almaktır.' diye söylediler. Biz önümüze bakacağız. Önümüzdeki sezon için hazır bir şekilde daha istekli başlamak istiyoruz.

İçeride oynadığımız, kaybettiğimiz maçlar var. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız bu maçları kazanmanız gerekiyor. Şu an bizim yapmamız gereken, birlik olarak kalmaya devam etmeliyiz. Şu anda artık lig bitti ve kafamızı boşaltmamız gerekiyor. Önümüzdeki sezon için tekrar topladığımızda çok çalışmamız gerekiyor. O zaman neleri yanlış yaptığımızı analiz edip tekrarlamamamız gerekiyor. Çok fazla maç kaybettik içeride; yanlış hatırlamıyorsam 7-8 maç. Ama en önemlisi şampiyon olamadık."