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Pelicans, Brandon Ingram'ı temel bir parça olarak görüyor!

New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Brandon Ingram ile bir uzatma kontratı üzerinde görüştüklerinde, genç oyuncunun uzun vadeli geleceği hakkında bir 'bekleyip görme' yaklaşımı izledikleri kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Brandon Ingram ile bir uzatma kontratı üzerinde görüştüklerinde, genç oyuncunun uzun vadeli geleceği hakkında bir 'bekleyip görme' yaklaşımı izledikleri kaydedildi.

İddialara göre, Pelicans'ın ön ofisi, Ingram'ı gelecek için takımın kritik bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Ingram ve Lonzo Ball, Pelicans'a geçtiğimiz yaz döneminde takas edilmişlerdi.

Basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, "Bu noktadan itibaren çalışmaya devam edeceğiz, çünkü kariyerlerine burada devam etme arzularında çok belirgin konuştular." şeklinde konuşmuştu.

Ingram, sezonun geri dönmesiyle, sözleşmeyle ilgili sorunların aklına gelmediğini belirtti:

"Bu, daha çok sezon sonrasıyla ilgili bir konu. Bu sezon, takım arkadaşlarımla beraber olmaya ve önceki sene oynayamadığım için, sadece basketbol oynamaya odaklanmıştım. Ayrıca, bu yeni alanda, ait olduğum yeri göstermemle de ilgiliydi. Bence bu sezon oynamak bana yardımcı olabilir."

Ingram, sezon sona erdikten sonra sınırlı bir serbest oyuncu olacak.


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