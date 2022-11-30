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Pele hastaneye kaldırıldı!

Futbol tarihinin en efsane isimlerinden biri olan Pele, kalp ve zihin problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pele hastaneye kaldırıldı!
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30 Kasım 2022 18:54
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak kabul edilen Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kanserle mücadele eden ve kemoterapi tedavisinden sonuç alamayan Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen Sao Paulo'daki bir hastaneye sevk edildi.

Pele'nin kalp dışında vücudunun çeşitli yerlerinde şişmeler olduğu ve ayrıca zihinsel problemler yaşamaya başladığı da bildirildi.

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