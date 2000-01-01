Payne: "Steph Curry, fiziksel olarak hala güçleniyor!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin antrenörü Brandon Payne, Curry'nin 32 yaşında olmasına rağmen "daha da güçlendiğini" söyledi.



Curry önümüzdeki sezonun başında rekabet etmeye ve Warriors'ın şampiyonluk şansını birkaç sezon daha genişletmesine yardımcı olacak.



Payne, NBA kariyerinde on sezonu tamamlamasına rağmen, yapabileceği daha çok şey olduğuna inanıyor.



Geçtiğimiz hafta NBC Sports'tan Tom Haberstroh'un 'The Habershow' isimli podcastinde yaptığı röportajda Payne, Curry'nin vücudunun henüz zirve noktasına ulaşmadığını belirtti:



"O hala genç, 32 yaşında. Hala güç kazanıyor, kuvvet kazanıyor, hızlanıyor. Bunlar 32 yaşındaki adamlarda gördüğünüz şeyler değil. Hala hareket modellerini iyileştiriyor ve tüm sporcular farklı hızlarda gelişirler.



Onu şu anda fiziksel olarak görseydiniz, ki biz Instagram'a pek bir şey koymuyoruz, bunun da nedenleri var, vücut hatları geçmişte olduğundan daha keskin gözüküyor. Geçmişte olduğundan daha güçlü bir hale geliyor ve ondan görmediğimiz bir akışkanlıkla hareket ediyor. Sonun ne zaman olduğunu görmeye çalışmak için, henüz çok erken."



Warriors'ın süperstarı, sezonun başlarında yaşadığı el sakatlığı nedeniyle 2019-20 sezonunda beş maçla sınırlı kalmıştı. Curry'nin önceki tam sezonundaki ortalamaları, maç başına 27.3 sayı, 5.3 ribaund ve 5.2 asist şeklindeydi.



