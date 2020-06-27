Payet imzayı attı, yuvada kalıyor!

Olimpik Marsilya'nın 10 numarası Dimitri Payet, kulübüyle sözleşmesini 2024'e uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Payet imzayı attı, yuvada kalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2020 16:45
Olimpik Marsilya, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Dimitri Payet ile olan sözleşmenin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.

Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecekti.

Kariyerinde Saint-Etienne, Lille ve West Ham United gibi takımların formasını terleten Dimitri Payet, 2017 yılından beri Marsilya'da forma giyiyor.

MAAŞINDAN FEDAKARLIK

Olimpik Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Dimitri Payet'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattıklarını açıklarken, takımın 10 numaralı yıldızı 2020/21 sezonunda maaşının yarısından ve 2021/22'de ise maaşının yüzde 30'undan fedakarlık yaptı.

Dimitri Payet, bu sezon Marsilya ekibiyle 27 resmi maça çıktı. Fransız kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için