Payet imzayı attı, yuvada kalıyor!

Olimpik Marsilya, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Dimitri Payet ile olan sözleşmenin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.



Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecekti.



Kariyerinde Saint-Etienne, Lille ve West Ham United gibi takımların formasını terleten Dimitri Payet, 2017 yılından beri Marsilya'da forma giyiyor.



MAAŞINDAN FEDAKARLIK



Olimpik Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Dimitri Payet'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattıklarını açıklarken, takımın 10 numaralı yıldızı 2020/21 sezonunda maaşının yarısından ve 2021/22'de ise maaşının yüzde 30'undan fedakarlık yaptı.



Dimitri Payet, bu sezon Marsilya ekibiyle 27 resmi maça çıktı. Fransız kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.



