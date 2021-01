Paul Westphal, hayatını kaybetti

Phoenix Suns, 1974'te Boston Celtics ile şampiyonluk kazanan ve Suns için altı sezon oynayan NBA Hall of Fame üyesi Paul Westphal'in 70 yaşında hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.



NBA resmi web sitesinde, "Westphal, üniversitede oynadığı Southern California'nın yaptığı açıklamaya göre, Arizona'nın Scottsdale şehrinde vefat etti. Geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanseri teşhisi konulmuştu." açıklamalarına yer verdi.



Westphal, 1972 ile 1984 yılları arasında NBA'de forma giymiş ve beş kez All-Star seçilmişti. Ayrıca, 1974 NBA Finallerinde Suns ile eski takımı Celtics'e karşı oynamıştı.



Başantrenörlük kariyerinde ise Westphal, 1993 yılında Phoenix Suns ile Chicago Bulls'a karşı NBA Finalleri'nde yer bulmuştu.



Westphal, 2019'da Naismith Basketball Hall of Fame'e oyuncu olarak kabul edilmiş, 2018'de ise Kolej Basketbol Hall of Fame'e de alınmıştı.