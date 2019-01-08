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Parsons, Grizzlies'den ayrılışı için: "Hayal kırıklığına uğradım"

Chandler Parsons, Memphis Grizzlies'in kendisini serbest bırakma kararıyla ilgili "son derece hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Chandler Parsons, Memphis Grizzlies'in kendisini serbest bırakma kararıyla ilgili "son derece hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

2019-20 sezonu boyunca 38 milyon dolarlık maaşı garantili olacak Parsons için, Grizzlies'in bir takas bulmaya çalıştığı bildirildi.

30 yaşındaki oyuncu, bir sonraki takımı için hazır ve sağlıklı olduğunu şu cümlelerle belirtti:

"Bu sezon takım arkadaşlarım ve Memphis koçluk ekibiyle birlikte sezonu bitiremediğim için hayal kırıklığına uğradım. Maalesef bu seçenek bana sunulmadı."

"Grizzlies antrenman personeli beni Aralık ayının ortalarında 5'e 5'te oynamam için tıbbi olarak onayladı ve o zamandan beri ekiple birlikte çalışıyorum. Menajerim ve ekibim bir karara varıncaya kadar çalışmaya ve antrenman yapmaya devam edeceğim. Oynamaya hazırım ve sahaya geri dönmeye kararlıyım."


Parsons G League'e gitmediği için, Memphis, kadroya geri dönmesi için pratik yapmaya ve hazırlığa devam etmesi yerine Parsons'ın ayrılmasını tercih etmişti.

"ONA SEÇENEK SUNDUK..."

Grizzlies genel menajeri Chris Wallace şu şekilde açıklamalarda bulundu:

"Chandler'la bir araya geldik ve rehabilitasyon süreci boyunca sağlıklı ve etkili bir Chandler'ı bir araya getirmeye yardımcı olacak bir dizi seçenek sunarak, onunla ve temsilcileri ile defalarca konuştuk."

"Bu konuşmaların sonunda, Chandler'a, Memphis Hustle'a üç maçı içeren kısa bir dönemde forma giymesini, ya da Los Angeles'ta antrenman ekibiyle rehabilitasyonda kalması için açık seçenekler sunduk. Chandler Los Angeles'ta rehabilitasyonuna devam etmeyi seçti."



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