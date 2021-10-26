Paris Saint-Germain'de Ramos müjdesi

Paris Saint-Germain'in yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sergio Ramos'un sakatlığını atlattığı kaydedildi.



İspanyol futbolcunun, iki hafta öncesinde hazır halde geldiği ancak, takım doktorlarının tavsiyesiyle kendisini riske etmediği ve ligde Lille, Şampiyonlar Ligi'nde ise Leipzig karşılaşmalarında forma giyebileceği belirtildi.



Öte yandan Fransız ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, ligdeki Lille maçında Ramos'u kadroya almayacağı, Leipzig mücadelesine hazırlayacağı ifade edildi.





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