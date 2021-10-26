Paris Saint-Germain'de Ramos müjdesi

Paris Saint-Germain'de şu ana kadar formasından uzak kalan Sergio Ramos'un, Lille ve Leipzig maçlarında oynayabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Paris Saint-Germain'de Ramos müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2021 15:11
Paris Saint-Germain'in yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sergio Ramos'un sakatlığını atlattığı kaydedildi.

İspanyol futbolcunun, iki hafta öncesinde hazır halde geldiği ancak, takım doktorlarının tavsiyesiyle kendisini riske etmediği ve ligde Lille, Şampiyonlar Ligi'nde ise Leipzig karşılaşmalarında forma giyebileceği belirtildi.

Öte yandan Fransız ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, ligdeki Lille maçında Ramos'u kadroya almayacağı, Leipzig mücadelesine hazırlayacağı ifade edildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.