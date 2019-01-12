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Paris Saint-Germain 2. yarıda fişi çekti

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Amiens'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Paris Saint-Germain 2. yarıda fişi çekti
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12 Ocak 2019 20:51
Amiens - Paris Saint-Germain maçında kazanan, 3-0'lık skorla Paris Saint-Germain oldu. Fransa Ligue 1'in 20. hafta mücadelesi, de la Licorne Stadı'dna oynandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller, 57. dakikada penaltıdan Cavani, 70. dakikada Mbappe ve 79. dakikada Marquinhos'tan geldi. Amiens'te Adenon, 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından PSG üst üste 2. galibiyetini alarak 50 puana yükselirken, Amiens ise 2 beraberliğin ardından yenilgiyle tanıştı ve 18 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında PSG evinde Guingamp ile karşılaşacakken, Amiens ise deplasmanda Lille'e konuk olacak.



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