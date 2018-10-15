İtalya Serie A devi Milan'ın Ocak ayında kadrosuna katmak için anlaştığı söylenilen Paqueta için hocası Dorival Junior konuştu.
İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, Paqueta için Flamengo'ya 35 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.
Dorival Junior, öğrenci hakkında yaptığı açıklamada onun Milan'ın yeni Kaka'sı olacağını sanmadığını ifade ederken, "Onun yeni bir Ricky Kaka olacağını söyleyemem. Ayrıca, henüz kendisiyle doğrudan konuşmadım. Müzakereler yönetim kurulumuzca devam ediyor." dedi.
Paqueta'nın Milan'a olası transferi için oldukça hevesli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "O, tarihe geçmek adına tüm yeteneklere sahip. Kariyerinin yeni adımı için kendinden emin ve hevesli gördüğümü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Paqueta'nın oyun stilini De Bruyne ve Modric'e benzettiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Paqueta, De Bruyne ve Modric'in dinamizmine sahip. Oyunun her iki yönünde etki yapma yeteneği açısından bu isimlere çok benziyor. Çok dengeli bir orta saha oyuncusu." diyerek sözlerini sonlandırdı.
Lucas Paqueta, geçtiğimiz sezon Flamengo forması ile çıktığı 32 karşılaşmada 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
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İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, Paqueta için Flamengo'ya 35 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.
Dorival Junior, öğrenci hakkında yaptığı açıklamada onun Milan'ın yeni Kaka'sı olacağını sanmadığını ifade ederken, "Onun yeni bir Ricky Kaka olacağını söyleyemem. Ayrıca, henüz kendisiyle doğrudan konuşmadım. Müzakereler yönetim kurulumuzca devam ediyor." dedi.
Paqueta'nın Milan'a olası transferi için oldukça hevesli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "O, tarihe geçmek adına tüm yeteneklere sahip. Kariyerinin yeni adımı için kendinden emin ve hevesli gördüğümü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Paqueta'nın oyun stilini De Bruyne ve Modric'e benzettiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Paqueta, De Bruyne ve Modric'in dinamizmine sahip. Oyunun her iki yönünde etki yapma yeteneği açısından bu isimlere çok benziyor. Çok dengeli bir orta saha oyuncusu." diyerek sözlerini sonlandırdı.
Lucas Paqueta, geçtiğimiz sezon Flamengo forması ile çıktığı 32 karşılaşmada 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
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