İtalya Serie A devi Milan'ın Ocak ayında kadrosuna katmak için anlaştığı söylenilen Paqueta için hocası Dorival Junior konuştu.İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, Paqueta için Flamengo'ya 35 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.Dorival Junior, öğrenci hakkında yaptığı açıklamada onun Milan'ın yeni Kaka'sı olacağını sanmadığını ifade ederken,dedi.Paqueta'nın Milan'a olası transferi için oldukça hevesli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.Paqueta'nın oyun stilini De Bruyne ve Modric'e benzettiğini ifade eden tecrübeli teknik adam,diyerek sözlerini sonlandırdı.Lucas Paqueta, geçtiğimiz sezon Flamengo forması ile çıktığı 32 karşılaşmada 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.