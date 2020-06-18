Papiss Cisse: "Erken gol bulmak istiyorduk ve başardık"

Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Papiss Cisse: 'Erken gol bulmak istiyorduk ve başardık'
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18 Haziran 2020 23:13
Alanyaspor'da Antalyaspor'a karşı hat-trick yapan ve takımını finale taşıyan Papiss Cisse, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Finale çıktıkları için mutlu olduklarını kaydeden Cisse, "İlk maçta aldığımız skorun avantajı vardı. Bugün golü erken bulup maçın ilerleyen dakikalarında rahat bir futbol oynamak istiyorduk. Bunu da başardık, takım arkadaşlarımla birlikte çok mutluyuz" dedi.

Taraftarlardan sevinçlerini daha sakin yaşamalarını isteyen tecrübeli golcü, "Takımı finale taşıdık, mutluyuz, taraftarlar da bizim kadar mutlu fakat bu tehlikeli virüs sürecinde sosyal mesafeye, maskeye dikkat etmek önemli. Hiçbir şey sağlığımızdan önemli değil. Sağlığımıza dikkat edelim" ifadelerini kullandı.



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