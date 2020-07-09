Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse için Beşiktaş açıklaması geldi. 35 yaşındaki Senegalli golcünün menajeri Sedat Atmaca, Radyospor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.
"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMEMİZ OLUMLU"
"SÖZLEŞME 1+1, MAAŞ NETLEŞMEDİ"
Cisse'nin geleceğiyle ilgili konuşan Atmaca, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak herkes ister" dedi.
"BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNİ COŞTURACAK"
Atmaca 35 yaşındaki forvetin geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesini beklediklerini ifade ederek, "İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Kupa finalinde de oynayacak ve 'İnşallah kupayı kaldıracağız' diyor. Cisse, büyük bir takımda daha verimli olacaktır. 2 sezondur kalitesini gösteriyor. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz. Sezon bitmeden önce imzalar atılmıyor. Şu anda Alanyaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Alanyaspor'u çok seviyor. Alanya'da güzel bir macerası oldu" ifadesini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMEMİZ OLUMLU"
"SÖZLEŞME 1+1, MAAŞ NETLEŞMEDİ"
Cisse'nin geleceğiyle ilgili konuşan Atmaca, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak herkes ister" dedi.
"BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNİ COŞTURACAK"
Atmaca 35 yaşındaki forvetin geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesini beklediklerini ifade ederek, "İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Kupa finalinde de oynayacak ve 'İnşallah kupayı kaldıracağız' diyor. Cisse, büyük bir takımda daha verimli olacaktır. 2 sezondur kalitesini gösteriyor. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz. Sezon bitmeden önce imzalar atılmıyor. Şu anda Alanyaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Alanyaspor'u çok seviyor. Alanya'da güzel bir macerası oldu" ifadesini kullandı.