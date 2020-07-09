"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMEMİZ OLUMLU"

"SÖZLEŞME 1+1, MAAŞ NETLEŞMEDİ"

"BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNİ COŞTURACAK"

Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olaniçin Beşiktaş açıklaması geldi. 35 yaşındaki Senegalli golcünün menajeri Sedat Atmaca, Radyospor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.Cisse'nin geleceğiyle ilgili konuşan Atmaca," dedi.Atmaca 35 yaşındaki forvetin geleceğinin birkaç gün içinde netleşmesini beklediklerini ifade ederek, "Şu anda Alanyaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Alanyaspor'u çok seviyor. Alanya'da güzel bir macerası oldu" ifadesini kullandı.